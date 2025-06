Figuraccia della Svizzera femminile | sconfitta 7-1 contro l' Under 15 del Lucerna

Missione fallita: qualche scivolone inaspettato che scuote il mondo del calcio femminile svizzero. Un risultato sorprendente e umiliante, che mette in discussione le priorità e le strategie della Federazione, aprendo un capitolo di riflessione su come prepararsi al meglio per l'Europeo. La sconfitta contro l'Under 15 del Lucerna, infatti, non è solo un dato statistico, ma un campanello d'allarme importante.

Roma, 25 giugno 2025 – Doveva rimanere segreto, ma alla fine la notizia ha fatto il giro del web: la Svizzera femminile ha perso 7-1 un'amichevole contro l'Under 15 del Lucerna a pochi giorni dall'inizio dell'Europeo. Il risultato è decisamente negativo, tanto che l'obiettivo della Federazione era quello di non rivelarlo da nessuna parte: la gara si è giocata a Nottwil a porte chiuse e nessun giornalista aveva accesso. Missione fallita: qualche ora dopo, un giocatore della squadra biancoblù ha raccontato tutto sui suoi profili social, inserendo sia le foto che il risultato della partita. Non è certamente un risultato rassicurante per Lehmann e compagne, che tra esattamente una settimana ospiteranno il Campionato Europeo.

