fiesole ricorda il vescovo luciano giovannetti

Fiesole si prepara a rendere omaggio al suo amato vescovo Luciano Giovannetti, figura di spicco e cuore pulsante della comunità. A un anno dalla scomparsa di questo grande uomo, la Fondazione Giovanni Paolo II organizza una commemorazione speciale per onorare il suo spirito e il suo impegno. La Santa Messa di sabato 28 giugno sarà un momento di riflessione e gratitudine, celebrata in Cattedrale da Monsignor Stefano Manetti, nel ricordo di...

Firenze, 25 giugno 2025 – È trascorso un anno dalla morte di Luciano Giovannetti, già vescovo di Fiesole, poi emerito, nonché fondatore e primo presidente della Fondazione Giovanni Paolo II. E proprio la sua Fondazione lo ricorderà sabato 28 giugno (vigilia dell'anniversario della sua morte avvenuta il 29 giugno 2024) con una Santa Messa alle 9,30. Sarà celebrata in Cattedrale a Fiesole dal vescovo Stefano Manetti, proprio nel ricordo di monsignor Giovannetti. Subito dopo i collaboratori, sostenitori e amici della Fondazione Giovanni Paolo II si sposteranno nel convento dei francescani per la presentazione ufficiale del bilancio sociale 2024 e del nuovo cda che è entrato in carica lo scorso 19 giugno con presidente Damiano Bettoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it