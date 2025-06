Fiesole Massimo Recalcati in scena con ' Miracoli'

Il 29 giugno al Teatro Romano di Fiesole, il celebre psicoanalista Massimo Recalcati torna in scena con "Miracoli", un appuntamento imperdibile per gli amanti della cultura e della profondità umana. Con la sua lectio psicoanalitica, ci condurrà in un affascinante viaggio tra anima e società, offrendo una riflessione collettiva sul nostro tempo. Preparatevi a vivere un’esperienza unica, che lascerà il segno nel cuore di tutti.

Firenze, 25 giugno 2025 - Torna al Teatro Romano di Fiesole lo psicoanalista tra i più noti in Italia, il professor Massimo Recalcati, con una lezione speciale, ' Miracoli '. Sarà in scena il 29 giugno. Un vero e proprio viaggio sotto la guida della psicanalisi. Un’esperienza unica per il pubblico, che si troverà partecipe di una riflessione collettiva sul nostro tempo, attraverso l’attenta “lettura” del Professore: una lectio psicoanalitica pronta a rispondere agli interrogativi più intimi e sinceri degli ultimi anni. I miracoli di Gesu’ sono narrati nei vangeli. Alcuni appartengono al nostro immaginario collettivo: la trasformazione dell’acqua putrida in vino sublime a Cana, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, le guarigioni, le resurrezioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiesole, Massimo Recalcati in scena con 'Miracoli'

Fiesole, Massimo Recalcati in scena con 'Miracoli'; Estate Fiesolana 2025.

