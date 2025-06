Fiesole mancano i volontari | addio alla festa dell' Unità

Una tradizione che si spegne a Fiesole: la Festa dell’Unità, simbolo di solidarietà e aggregazione, si ferma per mancanza di volontari. Dopo decenni di celebrazioni, le associazioni locali annunciano un'ultima edizione simbolica, segnando una perdita importante per la comunità. La festa, cuore pulsante di incontri politici e sociali, lascia un vuoto che invita tutti a riflettere sulla sfida di mantenere vivo lo spirito di partecipazione.

Addio alla storica Festa de l’Unita a Fiesole. Per la prima volta, la festa politica e popolare per eccellenza del Partito democratico avrà una sua "edizione simbolica". A comunicarlo con una nota ufficiale diffusa via social sono state le associazioni e i promotori storici della manifestazione: il Partito Democratico di Fiesole, la Casa del Popolo, il Teatro Solare, il Fiesole Calcio e il Pvm Volley. Tutti insieme, uniti nel riconoscere le difficoltà di oggi. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Fiesole, mancano i volontari: addio alla festa dell'Unità

