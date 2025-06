Fiera di Badia a Settimo

appassionati di cultura, i bambini desiderosi di divertimento e le famiglie alla ricerca di momenti speciali troveranno sicuramente qualcosa di imperdibile. La Fiera di Badia a Settimo si conferma un evento che unisce tradizione e innovazione, creando un’esperienza unica per tutti i visitatori. Non perdere l’occasione di vivere quattro giorni di scoperta, incontri e allegria: ti aspettiamo!

Un appuntamento ormai immancabile e sempre piĂą atteso: la Fiera di Badia, giunta quest'anno alla sua 125esima edizione. Il cartellone di questa edizione, che si svolgerĂ da venerdì 27 a lunedì 30 giugno, è ricchissimo e soprattutto così variegato da poter accontentare tutti. Gli adulti e i. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: badia - fiera - settimo - edizione

Domenica prossima... QUESTA SETTIMANA LIVE... DOMENICA 29 GIUGNO FIERA di BADIA ? Piazza V.Veneto BADIA a SETTIMO ore 21:00 Seguici per rimanere aggiornato! Vai su Facebook

Dal 27 al 30 giugno torna la Fiera a Badia a Settimo; Festa della Rificolona 2024: gli eventi da non perdere a Firenze; Fiera di Badia a Settimo, dal 23 al 26.6 in piazza Vittorio Veneto l’edizione 123.

Fiera, vuoti alla Badia e in via Cavour, ma è un’edizione da Oscar con Rush - Fiera, vuoti alla Badia e in via Cavour, ma è un’edizione da Oscar con Rush ... Riporta lanazione.it

Fiera, vuoti alla Badia e in via Cavour. Ma è un’edizione da Oscar con Rush - Cronaca Fiera, vuoti alla Badia e in via Cavour. Scrive lanazione.it