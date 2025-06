Fidia Farmaceutici inaugurato il nuovo reparto per la produzione di farmaci biologici

nuovo passo avanti verso l’innovazione e la qualità, rafforzando il suo ruolo di pioniere nel settore farmaceutico. Questa apertura strategica permette a Fidia Farmaceutici di ampliare ulteriormente il proprio portafoglio di soluzioni terapeutiche all’avanguardia, offrendo ai pazienti prodotti sempre più efficaci e sicuri. Un traguardo che conferma l’impegno dell’azienda nel migliorare la salute di tutti, un passo fondamentale per il futuro della medicina biologica.

Fidia Farmaceutici, leader mondiale nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti innovativi soprattutto a base di acido ialuronico e suoi derivati, ha inaugurato nel quartier generale di Abano Terme un nuovo reparto dedicato alla produzione di farmaci biologici e un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: produzione - fidia - farmaceutici - inaugurato

Oltre 510 milioni di fatturato e 1.400 brevetti: Fidia, eccellenza veneta nella salute globale. Oggi ho visitato Fidia Farmaceutici, realtà che da Abano Terme porta l’innovazione made in Veneto in tutto il mondo. Con un fatturato di oltre 510 milioni di euro nel Vai su Facebook

Farmaceutica, Fidia Farmaceutici inaugura reparto per la produzione di farmaci biologici; Fidia Farmaceutici inaugura un nuovo reparto per la produzione di farmaci biologici; Fidia, nuovo reparto per la produzione di farmaci biologici: investimento da 50 milioni di euro.

Fidia, nuovo reparto per la produzione di farmaci biologici: investimento da 50 milioni di euro - leader mondiale nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti innovativi, soprattutto a base di acido ialuronico e suoi derivati - Da ilgazzettino.it

Farmaci biologici, Fidia Farmaceutici inaugura nuovo reparto produttivo - Fidia Farmaceutici ha inaugurato, nell’headquarter di Abano Terme, un nuovo reparto dedicato alla produzione di farmaci biologici e un training center destinato alla formazione specialistica di medici ... farmacista33.it scrive