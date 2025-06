Fibrosi polmonari a Roma una mostra racconta il vissuto dei pazienti

Scopri la straordinaria mostra "AiR – Una nuova dimensione per le Fibrosi Polmonari" al Chiostro del Bramante di Roma, un’occasione unica per conoscere il vissuto dei pazienti e sensibilizzare sull’importanza della ricerca e dell’assistenza. Promossa da Boehringer Ingelheim, questa iniziativa coinvolge quattro associazioni nazionali, tra cui ANMAR, creando un ponte tra esperienza umana e innovazione medica. Un viaggio che apre gli occhi sulla realtà di chi affronta questa sfida quotidiana, invitandoci a riflettere e supportare.

ROMA - Inaugurata al Chiostro del Bramante di Roma la mostra del progetto AiR - una nuova dimensione per le Fibrosi Polmonari, iniziativa di Boehringer Ingelheim nata dal confronto di quattro associazioni di pazienti impegnate sul territorio nazionale - ANMAR Associazione Nazionale Malati Reumatici,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fibrosi polmonari, a Roma una mostra racconta il vissuto dei pazienti

In questa notizia si parla di: roma - fibrosi - polmonari - mostra

Le avanguardie a Roma, una mostra racconta due decenni d'arte - La galleria Antonacci Lapiccirella di via Margutta a Roma ospita la mostra "1950 - 1970. Due decenni di Arte a Roma", un progetto che esplora la vivace scena delle avanguardie nella Capitale.

In mostra a Roma al Chiostro del Bramante la campagna AiR, dal 25 al 29 giugno.? Cinque opere capaci di tradurre la quotidianità, il vissuto e le speranze delle persone con fibrosi polmonari, dall’esordio della patologia, alla diagnosi, al percorso terapeutico, Vai su Facebook

?AiR – una nuova dimensione per le Fibrosi Polmonari https://ift.tt/ibDr32d #evento #takethedate Vai su X

Fibrosi polmonari, a Roma una mostra racconta il vissuto dei pazienti; Fibrosi polmonari come i tumori: Boehringer Ingelheim chiede diagnosi precoce e presa in carico completa; Fibrosi polmonare: l’alba di una nuova era per i pazienti.

Fibrosi polmonari, a Roma una mostra racconta il vissuto dei pazienti - Inaugurata al Chiostro del Bramante di Roma la mostra del progetto AiR - Scrive italpress.com

FOTO | VIDEO | Fibrosi polmonari, presentato al Senato il documento per la presa in carico dei pazienti - Sono le quattro proposte chiave al centro del documento di posizionamento sulle fibrosi polmonari realizzato da un gruppo multidisciplinare ... Segnala dire.it