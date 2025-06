Festival Scenari 2025 | a Modica dal 27 giugno al 27 luglio il grande evento culturale dell’estate siciliana

Dal 27 giugno al 27 luglio 2025, Modica si trasformerà nella capitale dell’arte e della cultura con il Festival Scenari – Invito allo stupore. Un evento imperdibile che unisce letteratura, giornalismo, musica e spettacolo in un crescendo di emozioni e incontri straordinari. Per un mese, la perla barocca UNESCO accoglie grandi protagonisti nazionali e internazionali, offrendo a residenti e visitatori un patrimonio culturale vivente e coinvolgente. Non perdere questa straordinaria occasione di scoperta e ispirazione.

Dal 27 giugno al 27 luglio 2025, oltre un mese di appuntamenti gratuiti con grandi protagonisti della cultura nazionale e internazionale. La splendida città di Modica (RG), perla barocca patrimonio UNESCO, ospita la IV edizione del Festival Scenari – Invito allo stupore.

