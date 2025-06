Festival Landscape Città green al centro Ospite Sarah Price

Dal 5 al 21 settembre 2025, Bergamo si trasforma ancora una volta in un innovativo laboratorio a cielo aperto, ospitando il Landscape Festival - I Maestri del Paesaggio. Un evento internazionale che invita a riflettere sul futuro delle città e del paesaggio, valorizzando le menti più visionarie e responsabili del settore. Un’occasione imperdibile per scoprire come l’arte e la cultura possano plasmare ambienti sostenibili e innovativi, lasciando un’impronta duratura nel nostro modo di vivere gli spazi urbani.

"Non visionari, ma responsabili", precisa la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali. Anche se poi Bergamo visionaria lo è stata e da quindici anni si trasforma in un laboratorio a cielo aperto sul futuro delle città e del paesaggio. Torna dal 5 al 21 settembre 2025 il Landscape Festival - I Maestri del Paesaggio, appuntamento internazionale per promuovere la cultura del paesaggio attraverso l'esperienza dei suoi grandi maestri che hanno dimostrato che il paesaggio è un bene comune da custodire e valorizzare per la rigenerazione delle nostre città. Il tema di quest'anno sarà " New Urban Ecosystem ", un invito a riflettere sulle città del futuro e sulla necessità di ripensare gli spazi urbani come ecosistemi sostenibili, inclusivi e resilienti.

