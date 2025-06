Festival Internazionale Green Music 2025 | 100 concerti tra natura arte e sostenibilità fino alla Carnegie Hall di New York

Preparati a vivere un’esperienza unica: il Festival Internazionale Green Music 2025 torna con la sua nona edizione, portando tra le colline umbre un mix di natura, arte e sostenibilità. Con 100 concerti tra i paesaggi mozzafiato e artisti di fama mondiale, tra cui Orietta Berti e Luca Barbarossa, questa manifestazione promette di incantare il pubblico fino alla Carnegie Hall di New York. Un viaggio musicale che unisce cuori e culture, rendendo il mondo un palcoscenico di speranza e armonia.

Orietta Berti, Luca Barbarossa, Stefano Fresi, Alessandro Haber e tanti altri ospiti per la nona edizione del più grande festival green d'Italia, tra le colline umbre e la grande musica internazionale. Il Festival Internazionale Green Music 2025 torna con una nuova, entusiasmante edizione. Da giugno a novembre, il cuore verde dell'Umbria si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto con 100 concerti, 200 artisti provenienti da 4 continenti e 40 comuni coinvolti. Un viaggio musicale e sensoriale che si concluderà in grande stile con un concerto finale alla leggendaria Carnegie Hall di New York, in programma il 17 novembre 2025.

Felici di aver aperto l’edizione 2025 del Festival Internazionale GREEN MUSIC nel bosco del convento di San Fortunato, Montefalco, PG. Grazie per l’accoglienza, per l’organizzazione perdetta in ogni dettaglio e alla direzione artistica del maestro Maurizio M Vai su Facebook

