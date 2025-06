Festival delle musiche a Terrasini | Pietro Adragna e Francesco Nicolosi in concerto a Palazzo D’Aumale

Domani, 26 giugno, alle 21.30, il suggestivo Palazzo D’Aumale di Terrasini si trasformerà nel palcoscenico del Festival della Musica del ‘900, un omaggio vibrante a Enzo Randisi. In collaborazione con Sicilia Jazz Festival On Tour, il concerto di apertura vedrà protagonisti Pietro Adragna e Francesco Nicolosi, promettendo una serata ricca di emozioni e note indimenticabili che coinvolgeranno tutti gli appassionati di musica. Un evento da non perdere per celebrare la storia musicale siciliana.

