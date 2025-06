Festival Bct modifica temporanea degli orari di esposizione dei rifiuti per il servizio porta a porta | le strade interessate

Dal 25 al 29 giugno, durante il prestigioso Bct-Festival del Cinema e della Televisione, il sindaco Mastella ha disposto una modifica temporanea degli orari di esposizione dei rifiuti nel centro storico. Questa misura, adottata per garantire il buon svolgimento dell’evento, interesserà sia utenze domestiche che non domestiche lungo il Percorso A. È importante rispettare queste nuove disposizioni per contribuire a un festival pulito e di successo, favorendo così l’immagine della nostra città .

Il sindaco Mastella ha disposto con ordinanza una modifica temporanea degli orari di esposizione dei rifiuti per il servizio porta a porta dal 25 al 29 giugno, in concomitanza con lo svolgimento del Bct-Festival del Cinema e della televisione. Pertanto si ordina alle utenze, domestiche e non domestiche, che si servono della raccolta differenziata porta a porta nel Percorso A – Centro Storico e più specificatamente Viale dei Rettori, Piazza IV Novembre, Corso Garibaldi, Piazza Santa Sofia, Piazza Federico Torre, Via C. de Julis, Via C. de Rende, Piazza Arechi II, Via N.

