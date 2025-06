Festa di strada in via Andrea Costa Dancing in the street

Non perdere l'occasione di vivere una serata indimenticabile immerso nell’atmosfera vivace di Via Andrea Costa! Mercoledì 25 giugno, dalle 19 alle 24, la strada si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con musica, danza, street food e spettacoli coinvolgenti. Una festa di strada da non lasciarsi sfuggire, perfetta per divertirsi, socializzare e scoprire le eccellenze locali in un’atmosfera estiva unica. Vieni a ballare sotto le stelle!

Mercoledì 25 giugno dalle ore 19 alle 24 torna la Festa di strada in Via Andrea Costa. La strada sarà pedonalizzata e i negozi resteranno aperti fino a tardi mentre musica dal vivo, spettacoli di danza, street food, teatro di strada e tanto altro invaderanno l'aria. Un appuntamento estivo da non. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Festa di strada in via Andrea Costa "Dancing in the street"

Torna la festa di strada in via Andrea Costa e cambia la viabilità - Torna la festa di strada in via Andrea Costa, un evento imperdibile che anima il quartiere Saragozza e oltre.

Via Andrea Costa, torna la Notte Bianca. Ecco gli orari e le strade chiuse - Torna la più amata tra le feste bolognesi: la Notte Bianca di via Andrea Costa che dalle 19 alle 24 del 25 giugno invita gli abitanti del quartiere Saragozza a scendere in strada approfittando della ... Da bologna.repubblica.it

