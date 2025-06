Festa di Sant’Alessandro | Abitare il futuro è il tema per il 2025

Il 2 luglio, Bergamo si prepara a un grande momento: due eventi pubblici apriranno ufficialmente il percorso verso la Festa di Sant’Alessandro 2025, con un tema stimolante, "Abitare il futuro 232". Un’occasione unica per coinvolgere cittadini e visitatori in un dialogo tra cultura, arte e riflessione sul domani. Unitevi a questa camminata collettiva verso un futuro condiviso, ricco di significato e speranza.

L’EVENTO. Il Comune di Bergamo e la Diocesi per la Festa del Patrono hanno deciso di aprire una riflessione ampia e partecipata sul futuro. Il 2 luglio due eventi pubblici inaugurano il cammino verso le celebrazioni di agosto, tra dialogo culturale e arte condivisa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Festa di Sant’Alessandro: «Abitare il futuro» è il tema per il 2025

In questa notizia si parla di: festa - sant - alessandro - abitare

Palio Urbano di Sant’Elia 2025, la grande festa entra nel vivo: il programma - Il Palio Urbano di Sant'Elia 2025 si appresta a colorare il quartiere con una festa di partecipazione e convivialità.

Il Comune di Bergamo e la Diocesi per la Festa del Patrono hanno deciso di aprire una riflessione ampia e partecipata sul futuro. Il 2 luglio due eventi pubblici inaugurano il cammino verso le celebrazioni di agosto, tra dialogo culturale e arte condivisa. Vai su Facebook

Festa di Sant’Alessandro: «Abitare il futuro» è il tema per il 2025; Il Giubileo come tema del Cre raccontato da sei dimensioni; Giubileo: un canto per accompagnare tutti gli oratori lombardi.

Festa di Sant’Alessandro: «Abitare il futuro» è il tema per il 2025 - Il Comune di Bergamo e la Diocesi per la Festa del Patrono hanno deciso di aprire una riflessione ampia e partecipata sul futuro. Lo riporta ecodibergamo.it

La ricorrenza di Sant’Alessandro Il tema sarà quello della gratitudine - Cronaca - L'Eco di Bergamo - In occasione della prossima ricorrenza di Sant’Alessandro, patrono della città (26 agosto), il Comune di Bergamo si appresta alle celebrazioni nel segno della continuità rispetto allo scorso ... Secondo ecodibergamo.it