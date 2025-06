Festa delle Focaccette al Circolo Arci Trensasco con karaoke e dj set

Preparatevi a vivere una serata all'insegna del gusto e del divertimento! Il Circolo Arci Trensasco torna a celebrare la tradizione con la Festa delle Focaccette di Ezio, sabato 28 giugno dalle 19 in via Trensasco 12. Gustose focaccette, musica coinvolgente e un DJ set di altissimo livello con Dj Ivan Singer vi aspettano per rendere indimenticabile questa serata. Non mancate, perché il divertimento è garantito!

Il Circolo Arci Trensasco rinnova la tradizione della Festa delle Focaccette di Ezio, sabato 28 giugno a partire dalle 19. Appuntamento in via Trensasco 12 (frazione di sant'Olcese) con le gustosissime focaccette, serata karaoke e dj set con Dj Ivan Singer.

