Festa della Finanza | premiate le fiamme gialle per la lotta all' evasione fiscale

Celebrare la Festa della Finanza significa rendere omaggio a chi, con dedizione e coraggio, combatte l’evasione fiscale e le frodi che minacciano le nostre finanze pubbliche. La Guardia di Finanza di Lodi, in occasione dei suoi 251 anni, si distingue ancora una volta per aver smantellato un sistema illecito di smaltimento rifiuti, sequestrando oltre 4,8 milioni di euro e denunciando cinque persone. Un esempio di impegno e integrità al servizio del nostro Paese.

. Smaltimento illecito e frodi da milioni di euro: premiati i finanzieri protagonisti di complesse indagini. Oggi 25 giugno 2025 la Guardia di Finanza di Lodi ha celebrato 251 anni di storia. E tra le indagini più importanti, riassunte durante la premiazione dei militari benemeriti, c’è la scoperta di un sistema illecito per lo smaltimento dei rifiuti. Con più di 4,8 milioni di euro sequestrati, cinque persone denunciate, un danno erariale da 8,4 milioni di euro, segnalato alla Corte dei Conti e proventi illeciti per 7,7 milioni di euro. Sono i numeri impressionanti di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Lodi, che ha smascherato un sistema di smaltimento illegale di rifiuti agricoli e industriali e l’uso fraudolento di impianti a biogas per produrre energia, con enormi profitti illeciti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa della Finanza: premiate le fiamme gialle per la lotta all'evasione fiscale

In questa notizia si parla di: finanza - festa - premiate - fiamme

La banda della guardia di finanza incanta Bolsena per la Festa delle ortensie - la straordinaria musica della banda della Guardia di Finanza, immersi nel suggestivo scenario delle ortensie in fiore.

GUARDIA DI FINANZA TARANTO: IL REDDITO DI CITTADINANZA. DENUNCIATI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 2 SOGGETTI PER AVER PERCEPITO INDENNITA’ NON SPETTANTI PER OLTRE 72 MILA EURO. Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle della Tene Vai su Facebook

Festa della Finanza: premiate le fiamme gialle per la lotta all'evasione fiscale; A Pavia e provincia 86 sconosciuti al fisco. Ecco i dati (sorprendenti) delle Fiamme Gialle; Anniversario fondazione della Guardia di Finanza, le parole del Sindaco Falcomatà.

Festa della Finanza: premiate le fiamme gialle per la lotta all'evasione fiscale - Smaltimento illecito e frodi da milioni di euro: premiati i finanzieri protagonisti di complesse indagini. Lo riporta ilgiorno.it

Fiamme gialle in festa per il 251esimo anniversario di fondazione - In occasione della cerimonia per i 251 anni di fondazione della Guardia di finanza, il comando provinciale ha ospitato le celebrazioni. Da primacomo.it