Festa della birra all' Impruneta

Prepara a vivere un'esperienza indimenticabile tra risate, buon cibo e musica coinvolgente. Il rione Sant'Antonio si appresta a chiudere in bellezza la stagione primaverile ed estiva con l'attesissima "Festa della Birra" 2025, un evento che promette di unire tradizione e divertimento in un’atmosfera unica e suggestiva. Non mancate: questa festa è destinata a diventare il cuore pulsante dell’estate imprunetina!

Il rione Sant'Antonio si prepara a chiudere in bellezza la stagione primaverile ed estiva delle celebrazioni imprunetine, annunciando il ritorno dell'attesissima "Festa della Birra" per l'edizione 2025. L'evento, ormai un appuntamento fisso e imperdibile per la comunità locale e non solo, si. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

