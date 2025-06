Festa Artusiana a Casa Artusi si riflette su ' intelligenze alimentari' con Nicola Perullo e Massimo Montanari

La Festa Artusiana si prepara a incantare gli appassionati di cucina e cultura gastronomica, aprendo i battenti con un evento stimolante a Casa Artusi. Nicola Perullo e Massimo Montanari guideranno una riflessione coinvolgente su “Intelligenze Alimentari”, promettendo un dialogo ricco di spunti tra tradizione e innovazione. Un’occasione imperdibile per scoprire come il cibo possa essere un vero e proprio linguaggio di intelligenza e cultura, dando il via a un’edizione memorabile.

SarĂ una conferenza a dare il via alla 29esima edizione della Festa Artusiana, che si aprirĂ ufficialmente venerdì alle ore 18.00 a Casa Artusi, con i saluti istituzionali della sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini. Il tema centrale dell’incontro inaugurale sarà “Intelligenze Alimentari”, con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Festa Artusiana, a Casa Artusi si riflette su 'intelligenze alimentari' con Nicola Perullo e Massimo Montanari

Per nove giorni Forlimpopoli diventa la capitale del mangiar bene: torna la Festa Artusiana; Appuntamenti a Forlimpopoli 24 giugno – 1° luglio 2025; Festa Artusiana XXIX° edizione | 28 giugno – 6 luglio 2025.

