Ferrovie dello Stato racconta il Paese su rotaia Al via la campagna L' emozione di essere italiani

"Ferrovie dello Stato racconta il paese su rotaia, celebrando l’emozione di essere italiani. Una narrazione che va oltre i treni, svelando le storie di chi ogni giorno lavora silenziosamente per mantenere in movimento il nostro Paese. È l’Italia fatta di dedizione, innovazione e passione che desideriamo condividere con voi nella nostra nuova campagna, perché ogni viaggio è anche un racconto di chi ci rende grande."

C'è un'Italia che ogni giorno si sveglia e si mette in movimento. Non solo quella dei treni che partono puntuali e percorrono chilometri di binari, ma anche quella fatta di volti, mani e storie. È l'Italia che lavora dietro le quinte, che salda travi, pianifica tratte, accoglie passeggeri, vigila sui sistemi e immagina le infrastrutture di domani. È quest'Italia che il Gruppo Ferrovie dello Stato ha scelto di raccontare nella sua nuova campagna istituzionale, intitolata «L'emozione di essere italiani», in onda a partire dal 23 giugno 2025 su TV, cinema, digital e social. LO SPOT Firmato dall'agenzia Vml Italy, diretto da Tobia Passigato per Buddy Film, con la voce narrante dell'attore Adriano Giannini – è molto più di una campagna pubblicitaria. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ferrovie dello Stato racconta il Paese su rotaia. Al via la campagna «L'emozione di essere italiani»

