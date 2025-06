Ferrovia Terni-Roma | Garantito l’ingresso certo nella Direttissima dei nuovi treni regionali

ferrovia Terni-Roma si prepara a rivoluzionare il modo di spostarsi tra città e capitale, garantendo un ingresso certo nella direttissima con i nuovi treni regionali. L’estate porta con sé una sfida calda e importante per il trasporto locale, chiamato a rispondere alle esigenze di centinaia di pendolari provenienti dall’Umbria e dalla Toscana. Un tema fondamentale che interessa tutti coloro che desiderano un viaggio più rapido, comodo e affidabile verso Roma.

Un inizio estate davvero caldo sul fronte del trasporto locale. La questione è prettamente incentrata e focalizzata sull’utilizzo dei convogli ferroviari che dall’Umbria e la Toscana muovono da e verso la capitale. Un tema che interessa anche centinaia di pendolari (e non) di Terni, che. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - ferrovia - roma - garantito

Ferrovia Terni-L’Aquila, al via gli interventi di potenziamento: “Programmazione dei bus sostitutivi aggiornata” - Grandi novità sulla linea ferroviaria Terni – Rieti – L’Aquila: partiranno interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico per migliorare qualità e affidabilità.

REGIONALE LAZIO, TRENITALIA - MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SULLE LINEE ROMA–CESANO/VITERBO, ROMA–TIVOLI, ROMA–NETTUNO, ROMA–CHIUSI E FIRENZE–ROMA Modifiche alla circolazione dei treni nei giorni 1°, 3-14 giugno per lavori Vai su Facebook

Umbria, trentuno sindaci scrivono a Matteo Salvini: “Tavolo interistituzionale di confronto per la ferrovia Roma-Firenze”; I treni garantiti per lo sciopero del 25 e 26 gennaio: l’elenco in Pdf e gli orari; Sciopero treni 6 maggio, sindacati: 'Adesione al 90%'.

Lega, ferrovia Roma-Pescara garantita dal Mit di Salvini - Pescara garantita dal Mit di Salvini Passo fondamentale per il veloce avvio dei lavori ROMA , 29 febbraio 2024, 13:33 ... Da ansa.it

Lega, ferrovia Roma-Pescara garantita dal Mit di Salvini - Pescara garantita dal Mit di Salvini Quota ministero pari a 720 milioni ROMA , 29 febbraio 2024, 17:35 ... Scrive ansa.it