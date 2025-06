Ferrero richiama gelato Nutella Ice Cream Pot dai supermercati Coop Esselunga Decò Bennet | i lotti ritirati

Il richiamo dei 12 lotti di Gelato Nutella Ice Cream Pot, segnalato dal Ministero della Salute, ha sollevato preoccupazioni tra consumatori e rivenditori. La mancata presenza della lista degli ingredienti in italiano rappresenta un rischio per chi soffre di allergie o intolleranze. Per garantire sicurezza e trasparenza, è fondamentale conoscere tutti i dettagli del prodotto. Scopriamo insieme quali lotti sono coinvolti e come agire.

Ferrero richiama 11 lotti di Nutella gelato: i motivi del provvedimento e i supermercati interessati - Ferrero ha avviato un richiamo di 11 lotti di Nutella Gelato, distribuiti nelle catene Coop, Decò ed Esselunga, a causa di motivi di sicurezza.

