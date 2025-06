Ferrero richiama 11 lotti di Nutella Ice Cream Pot

Il richiamo dei 11 lotti di Nutella Ice Cream Pot da parte di Ferrero ha generato molta attenzione tra i consumatori e i rivenditori del Piemonte. La segnalazione, arrivata alle principali catene come Coop, Decò, Esselunga e Bennet, riguarda possibili rischi legati alla presenza di ingredienti non conformi. Per garantire la sicurezza di tutti, Ferrero ha immediatamente attivato il richiesto richiamo. Continue a leggere per scoprire tutti i dettagli e le precauzioni da adottare.

Ferrero richiama 11 lotti del prodotto Nutella Ice Cream Pot e la segnalazione è arrivata a note catene presenti sul territorio piemontese tra cui Coop, Decò, Esselunga e Bennet. Come espresso dall'azienda nel relativo modulo di richiamo, il motivo del richiamo è dovuto alla presenza, su alcuni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

