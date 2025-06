Ferrari si tuffa in mare Elkann | Hypersail è la navicella spaziale della vela

Ferrari si immerge nell'innovazione con Elkann che definisce Hypersail come la "navicella spaziale della vela". Un progetto audace, ancora in fase di sogno e simulazioni, che unisce fantasia e realismo. L'ideale di un futuro dove tecnologia e passione si incontrano per conquistare nuovi orizzonti marittimi e oltre, mantenendo sempre un occhio ben saldo sul presente. È l'inizio di una rivoluzione che potrebbe ridefinire il mondo della vela e dell'automobilismo di alta gamma.

"La barca ancora non c'è, sono sogni, idee, concetti, simulazioni, algoritmi", riconosce presidente di Stellantis e Ferrari declinando però nel Team Principal, Giovanni Soldini, la capacità di aver richiamato sempre ad un grande realismo, mantenendo nel corso della progettazione e dell'ideazione i piedi per terra ma lo sguardo verso l'orizzonte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ferrari si tuffa in mare, Elkann: “Hypersail è la navicella spaziale della vela”

