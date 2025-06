Ferrari presenta Hypersail la ‘barca volante’ con Soldini

Ferrari svela Hypersail, la prima barca volante che unisce l’eleganza del mondo racing alle avventure marittime. Un progetto innovativo nato dal Centro Stile di Maranello, destinato a rivoluzionare il panorama velico con tecnologia all’avanguardia e un design senza compromessi. Preparati a scoprire come questa sfida audace stia aprendo nuove rotte tra tradizione e innovazione, scrivendo un capitolo tutto nuovo nel mondo della vela.

(Adnkronos) – Direttamente dal suo Centro Stile di Maranello, la Ferrari entra ufficialmente nel mondo della vela con la presentazione di un progetto unico, senza precedenti, Ferrari Hypersail, per cercare di tracciare nuove rotte e nuovi orizzonti in una sfida sportiva inedita nel mondo della vela che unisce la tradizione delle competizioni e l'innovazione tecnologica. Il nome Hypersail è un omaggio al mondo racing di Ferrari e alle sue Hypercar, massima espressione di performance del mondo endurance. Il Team Principal è Giovanni Soldini e il progetto si avvale delle competenze del team Ferrari che, in stretta collaborazione con esperti specializzati nel settore nautico, è direttamente impegnato nell'intero ciclo di ideazione, ingegnerizzazione e testing.