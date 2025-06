Ferrari debutta nella vela Elkann | un sogno che si realizza

a passione, innovazione e una sfida che unisce il prestigio delle corse alla maestria della vela. Un passo audace che segna l'inizio di una nuova avventura, proiettando Ferrari verso orizzonti inesplorati e emozionanti, rafforzando il suo spirito competitivo e l’amore per l’eccellenza. È il momento di scrivere una nuova pagina nella storia del brand, dove velocità e precisione si incontrano tra le onde del mare.

Milano, 25 giu. (askanews) – Ferrari fa il suo ingresso nel mondo della vela con il progetto Hypersail presentato a Maranello dal presidente John Elkann e dal team principal Giovanni Soldini. Il nome Hypersail è un omaggio al mondo racing di Ferrari e alle sue Hypercar, massima espressione di endurance. "E' un momento importante per Ferrari, quello della vela è un progetto che sta diventando realtà, un sogno che sta per realizzarsi grazie all'unione di passione e competenza", ha detto il presidente di Ferrari John Elkann. Il progetto vela "non si poteva non fare. Quello che spinge Ferrari è l'abbinamento di passioni e competenze a servizio dell'impossibile.