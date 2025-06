Ferrari alla conquista del mare con Hypersail Elkann | Più navicella spaziale che barca

Ferrari, simbolo di velocità e innovazione, si tuffa ora nel mondo marino con Hypersail, il suo primo progetto nautico. Questa barca a vela foiling elettrica unisce l’eccellenza tecnologica e la passione per l’avventura, segnando un nuovo capitolo nella storia del Cavallino Rampante. Con Giovanni Soldini a guidare questa straordinaria avventura, Ferrari dimostra ancora una volta di voler sfidare i limiti e conquistare nuovi orizzonti, in mare come sulla terraferma.

Maranello, 25 giugno 2025 - Dalla pista al mare aperto. È questa la nuova sfida di Ferrari che cambia orizzonte e apre le porte al suo progetto più visionario: si chiama Hypersail, è una barca a vela foiling elettrica e rappresenta il primo progetto nautico della casa di Maranello. A guidare l'impresa è Giovanni Soldini, veterano delle grandi regate oceaniche, che affiancherà il team Ferrari in questa nuova avventura, unendo la tradizione racing della Rossa all'innovazione della vela da competizione. Il progetto. Il cuore del progetto è un monoscafo oceanico volante di 100 piedi, frutto della matita del designer francese Guillaume Verdier.

FERRARI HYPERSAIL - Ferrari Hypersail rappresenta il nostro impegno nel superare i confini della terraferma, portando l’eccellenza ingegneristica verso nuovi orizzonti: l’anima delle corse incontra la potenza del mare. Secondo ferrari.com