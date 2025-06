Ferrara perseguita i genitori con minacce anche dall’Inghilterra | arrestato sotto casa del padre

Un’ombra oscura si estende su Ferrara, dove un uomo di 51 anni è stato arrestato per aver minacciato i propri genitori, anche dall’Inghilterra. La sua condotta violenta e persecutoria ha portato le autorità a intervenire, garantendo così la sicurezza della famiglia. Un episodio che mette in luce l’importanza di tutelare i propri cari e di intervenire tempestivamente in caso di minacce.

A Ferrara, un cinquantunenne è stato arrestato per violazione di divieto di avvicinamento dopo aver minacciato i familiari.

In questa notizia si parla di: ferrara - arrestato - perseguita - genitori

