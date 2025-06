Fermi tutti | espressOh sbarca finalmente da Pinalli

Fermi tutti, perché una grande novità sta per rivoluzionare il mondo della bellezza! EspressOh, il brand cosmetico che incanta dal 2018, sbarca finalmente da Pinalli, uno dei rivenditori più amati in Italia. Dal 24 giugno, potrai scoprire i prodotti innovativi di EspressOh anche nei 45 punti vendita e online, portando una ventata di freschezza e stile nel tuo beauty case. Insomma, aria di novità per il brand ispirato...

Uno dei brand italiani più famosi sbarca su un rivenditore ancora più famoso: finalmente sarà possibile acquistare i prodotti di espressOh anche da Pinalli. Il brand cosmetico, fondato nel 2018 da Chiara Cascella, sarà parte dei 45 punti vendita su territorio nazionale e sull’e-commerce del distributore beauty a partire dal 24 giugno. espressOh arriva da Pinalli a partire dal 24 giugno. Insomma, aria di novità per il brand ispirato all’italianissimo caffè: quest’anno il brand ha diversificato e ampliato la propria offerta nel segmento skincare. Tra i nuovi prodotti troviamo infatti una crema viso idratante, un contorno occhi e una crema SPF 50. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Fermi tutti: espressOh sbarca (finalmente) da Pinalli

