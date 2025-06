Fermato con 1 grammo di cocaina | denunciata anche la sua spacciatrice

Un normale controllo di routine si trasforma in un'operazione contro il traffico di droga a Gravellona Toce. Un 50enne, visibilmente nervoso, ha confessato l’acquisto di un grammo di cocaina da una donna, ora denunciata. La vicenda mette in evidenza come la prevenzione e l’attenzione alle abitudini quotidiane siano fondamentali per combattere il fenomeno dello spaccio. La lotta contro le sostanze stupefacenti prosegue senza sosta, affinché la sicurezza delle comunità sia sempre tutelata.

