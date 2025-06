Ferie personale ATA devono essere garantiti 15 giorni consecutivi tra 1 luglio e 31 agosto

Durante l'estate, la gestione delle ferie del personale ATA diventa una priorità per le scuole italiane. L'Aran ha fornito recenti chiarimenti per garantire che siano rispettati i 15 giorni consecutivi di ferie tra il 1° luglio e il 31 agosto, assicurando così un adeguato riposo e benessere professionale. Scopriamo insieme come pianificare al meglio questo importante periodo di pausa, perché il rispetto di questi diritti è fondamentale per un ambiente scolastico sano e produttivo.

Durante il periodo estivo, l’amministrazione scolastica è chiamata a gestire la pianificazione delle ferie del personale ATA, in particolare per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto. L’Aran, con un orientamento, ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di fruizione delle ferie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

