Ferie estive 73% italiani parte con budget tra 1.500 e 2.500 euro

L’estate 2025 si prospetta all’insegna di una spesa più consapevole e orientata alla qualità per gli italiani, con oltre il 73% di loro che pianifica vacanze con un budget tra 1500 e 2500 euro. Le recenti analisi di Scalapay evidenziano un trend positivo nei consumi estivi, con ordini in crescita del 15% a luglio 2024 rispetto a giugno e ulteriori segnali di fiducia e ottimismo anche nel prossimo anno. Un’ottima notizia per il settore turistico e non solo!

Segnali incoraggianti sul fronte dei consumi per l’estate 2025. Secondo un’analisi di Scalapay, fintech italiana specializzata nel servizio Buy Now Pay Later (BNPL), gli italiani stanno pianificando le spese estive in modo strategico, con maggiore attenzione al valore, al benessere e alla qualità dell’esperienza d’acquisto. A luglio 2024 gli ordini sono aumentati del 15% rispetto a giugno, e la stessa tendenza si rafforza anche nel 2025, con un picco d’interesse già in primavera. I consumatori iniziano infatti a cercare offerte da aprile, e in alcuni casi da febbraio, mostrando una forte propensione alla pianificazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ferie estive, 73% italiani parte con budget tra 1.500 e 2.500 euro

In questa notizia si parla di: italiani - estive - ferie - budget

Ponte 2 Giugno: 14,9 milioni di Italiani in Partenza per le Vacanze Estive - In vista del ponte del 2 giugno, ben 14,9 milioni di italiani si preparano a dare il via all'estate con una fuga per il weekend.

Ferie estive, 73% italiani parte con budget tra 1.500 e 2.500 euro - LaPresse; Quanto costano le vacanze estive agli italiani; Vacanze estive già pianificate per 2 italiani su 3, Italia prima meta scelta: i dati.

Perché gli italiani preferiscono l'Italia per le vacanze? Budget, viaggi più brevi ma più frequenti... - Blitz Quotidiano - Un terzo dei vacanzieri (33,1%) prevede di fare più di un periodo di ferie durante l’estate. Si legge su blitzquotidiano.it

Vacanze estive: 2 italiani su 3 le hanno già pianificate. Il Belpaese rimane la prima scelta, anche in vista dei ponti primaverili - MSN - Dopo le festività di Natale da poco trascorse, c'è chi pensa già a programmare le ferie estive. Secondo msn.com