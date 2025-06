Femminicidio Tramontano le lacrime dei genitori di Giulia dopo la condanna di Impagnatiello – Video

Il dolore dei genitori di Giulia Tramontano si fa ancora più profondo con la condanna di Impagnatiello, confermata dall’ergastolo. La sentenza, che chiude un doloroso capitolo di violenza e perdita, ha spezzato il cuore di chi ha perso una figlia incinta, lasciando spazio a lacrime silenziose e promesse di memoria eterna. Un ricordo che rimarrà vivo nei cuori di chi non dimentica.

Dopo la lettura della sentenza con cui la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato l'ergastolo per Alessandro Impagnatiello, ritenuto colpevole dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, i genitori della giovane sono scoppiati in lacrime. Visibilmente commossa, la madre ha scelto il silenzio davanti ai giornalisti: "Preferisco non dire nulla, questo gliel'ho promesso", ha detto con voce rotta dall'emozione. Anche il padre, scosso, ha evitato dichiarazioni. Un dolore composto, quello della famiglia Tramontano, che ha atteso con dignità e riserbo la conferma della condanna in secondo grado per l'ex barman di Senago.

