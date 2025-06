Femminicidio Tramontano la difesa di Impagnatiello chiede la giustizia riparativa

Il dibattito sul femminicidio di Giulia Tramontano si infiamma nel secondo grado di giudizio, con la difesa di Impagnatiello che propone un percorso di giustizia riparativa. Un’idea innovativa, ma controversa, che mira a risarcire il dolore attraverso una vittima surrogata. La proposta viene respinta dalla procura, evidenziando le sfide e le tensioni etiche di un processo che va oltre la semplice punizione, puntando a una riflessione più profonda sulla riparazione del danno.

Nel secondo grado di giudizio per l’omicidio di Giulia Tramontano, la difesa di Alessandro Impagnatiello ha proposto l’accesso a un percorso di giustizia riparativa, anche attraverso una «vittima surrogata» nel caso in cui i familiari della giovane non intendessero partecipare. La richiesta, avanzata dall’avvocata Giulia Geradini, è stata respinta dalla sostituta procuratrice generale, che ha sottolineato: «non si vede quale vantaggio potrebbe derivarne». Nella sua requisitoria, durata meno di mezz’ora, la rappresentante dell’accusa ha chiesto alla Corte d’Assise d’Appello di Milano la conferma della condanna all’ergastolo, evidenziando che «Giulia è stata trucidata con 37 coltellate, 11 quando era ancora viva» e che «tre colpi le sono stati inferti al viso: lesioni non mortali volute per sfigurarla». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Femminicidio Tramontano, la difesa di Impagnatiello chiede la giustizia riparativa

