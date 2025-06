Femminicidio Tramontano | la Corte d’Appello conferma l’ergastolo a Impagnatiello ma esclude l’aggravante della premeditazione

La tragica vicenda di Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello scuote l’Italia, con la Corte d’Appello di Milano che conferma l’ergastolo per l’ex barman, escludendo però l’aggravante della premeditazione. Un verdetto che riaccende il dibattito sulla giustizia e sulle motivazioni dietro simili atti estremi. La recente decisione rappresenta un importante passo nel processo di giustizia, ma anche una dolorosa riflessione sulla violenza di genere e le sue conseguenze.

Ergastolo confermato anche nel secondo grado di giudizio per Alessandro Imagnatiello, l'ex barman che il 27 maggio 2023 commise un femminicidio shock uccidendo, con ben 27 coltellate, la compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. Questo quanto disposto dalla Corte d'Assise Appello di Milano al termine di una lunga camera di consiglio. I giudici del secondo grado hanno quasi integralmente confermato la sentenza già decisa nel processo di primo grado per omicidio pluriaggravato, interruzione non consensuale di gravidanza e occultamento di cadavere. L'unica differenza, emersa dal verdetto d'appello, è che quello di Giulia Tramontano non sarebbe stato un femminicidio premeditato e per questo è stata esclusa l'aggrante della premeditazione in "parziale riforma" rispetto alla sentenza del primo grado di giudizio.

