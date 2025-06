Femminicidio Tramontano il padre | Vivo solo perché Impagnatiello abbia una pena adeguata Giudici in camera di consiglio

Nel cuore di Milano, i giudici della Corte di Assise d’Appello sono chiamati a decidere sul destino di Alessandro Impagnatiello, condannato per il tragico femminicidio di Giulia Tramontano. La sentenza, attesa come un monito contro la violenza di genere, potrebbe sancire la pena più severa, affinché giustizia sia fatta e il ricordo di Giulia non venga mai dimenticato. La verità e la giustizia sono al centro di questa delicata fase decisionale.

Sono in camera di consiglio i giudici della della Corte di Assise d’appello di Milano che dovranno emettere il verdetto di secondo grado su Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano nella loro abitazione a Senago il 27 maggio 2023. L’accusa ha chiesto di confermare l’ergastolo perché l’omicidio di Giulia Tramontano è stato un “agguato” premeditato commesso con crudeltà. Per la sostituta pg Maria Pia Gualtieri, che chiede di rigettare l’appello della difesa per escludere le aggravanti di premeditazione e crudeltà e concedere le attenuanti generiche, Impagnatiello “l’ha aspetta a casa, l’ha aspettata per due ore, non le ha dato neppure il tempo di discutere e di interloquire”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Tramontano, il padre: “Vivo solo perché Impagnatiello abbia una pena adeguata”. Giudici in camera di consiglio

In questa notizia si parla di: tramontano - impagnatiello - giudici - camera

Chiara Tramontano e i sensi di colpa per la sorella Giulia: «Avevamo litigato per Impagnatiello» - Chiara Tramontano, sorella di Giulia tragicamente uccisa, affronta il peso dei sensi di colpa in "Non smetterò mai di cercarti – Ogni parola è un passo verso di te", in uscita oggi per Cairo Editore.

Giulia Tramontano uccisa, la difesa: «Impagnatiello non è crudele, voleva solo uccidere il feto» Vai su Facebook

?Alessandro Impagnatiello, attesa per la sentenza della Corte di Assise d'appello. La Procura: «Confermare l'e; Omicidio Senago: giudici appello in camera consiglio, sentenza Impagnatiello tra due ore; Processo Impagnatiello, è ergastolo. La famiglia di Giulia Tramontano: “Non è vendetta”.

Omicidio Giulia Tramontano, Procura: “Non c’è dubbio che Impagnatiello volesse ucciderla e non provocare l’aborto” - Inizia oggi, mercoledì 25 giugno, il processo d'appello davanti ai giudici di Milano per Alessandro Impagnatiello, 32 anni, già condannato in primo grado ... Come scrive fanpage.it

Femminicidio Giulia Tramontano, la strategia di Alessandro Impagnatiello per evitare l'ergastolo in appello - Processo d'Appello per Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano e del bimbo che aveva in grembo. Riporta virgilio.it