Femminicidio Tramontano confermato l’ergastolo per Impagnatiello ma esclusa la premeditazione

La tragica vicenda di Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per il femminicidio di Julia Tramontano, scuote l’Italia. La Corte d’Assise ha confermato la pena, ma ha escluso la premeditazione, evidenziando ancora una volta la complessità e le sfide della giustizia in casi così drammatici. Un episodio che riaccende il dibattito sulla violenza di genere e le sue radici profonde.

Alessandro Impagnatiello – come chiesto dalla procura generale di Milano – è stato condannato anche in secondo grado all’ergastolo per il femminicidio di G iulia Tramontano, la fidanzata al settimo mese di gravidanza, uccisa il 27 maggio di due anni fa nella loro abitazione a Senago nel Milanese. La Corte d’Assise d’appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado escludendo però l’aggravante della premeditazione come chiedeva l’avvocata Giulia Geradini. Confermate le altre aggravanti per l’uomo: la crudeltà e il vincolo con la vittima. La giovane, originaria di Sant’Antimo in Campania, era stata colpita con 37 coltellate nella loro abitazione di via Novella 14 a Senago. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Tramontano, confermato l’ergastolo per Impagnatiello ma esclusa la premeditazione

