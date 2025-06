Femminicidio Tramontano confermato ergastolo per Impagnatiello Esclusa premeditazione

Il dramma di Giulia Tramontano si conclude con una pena severa: Alessandro Impagnatiello resta in carcere per l'omicidio della fidanzata, confermando l'ergastolo già deciso in primo grado. La sentenza sottolinea la crudeltà dell'atto, escludendo però la premeditazione. Una tragica vicenda che scuote la società e pone ancora una volta il dibattito sulla tutela delle donne e sulla giustizia.

Alessandro Impagnatiello resta condannato all'ergastolo, come già sancito dal processo di primo grado per aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano. Il 27 maggio 2023 il barman colpì la fidanzata nella loro casa di Senago, Milano, quando lei era incinta di sette mesi di Thiago, loro figlio. Per Impagnatiello è stata però esclusa l'aggravante della premeditazione, mentre viene confermata quella della crudeltà.

La difesa dell'ex barman condannato all'ergastolo nega la premeditazione: "Non fu un agguato, ma una serie di errori, senza crudeltà". Impagnatiello uccise Giulia con 37 coltellate mentre era incinta di sette mesi, poi tentò di occultare il corpo per giorni.

La difesa del barman, condannato all'ergastolo per l'omicidio della compagna incinta di sette mesi, chiede l'esclusione di alcune aggravanti

