Femminicidio Tramontano attesa sentenza d’appello Procura chiede conferma ergastolo

L'attesa sentenza dell'appello per il femminicidio di Giulia Tramontano sta per essere annunciata. Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo in primo grado, potrebbe ricevere la stessa pena anche in questa fase processuale, dopo aver ucciso la fidanzata incinta a Senago. La Procura generale insiste sulla conferma della condanna. La decisione, attesa alle 13.30, rappresenta un momento cruciale nella lotta contro la violenza di genere e la tutela delle vittime.

La sentenza del processo d'appello a carico di Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo in primo grado per aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano, è attesa per le 13.30. Il 27 maggio 2023 il barman colpì la fidanzata nella loro casa di Senago, Milano, quando lei era incinta di sette mesi di Thiago, loro figlio. La Procura generale ha chiesto di confermare l'ergastolo. La sostituta di pg, Maria Pia Gualtieri, in un intervento contenuto, ha ribadito la sussistenza delle aggravanti della premeditazione e della crudeltĂ e di non concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Femminicidio Tramontano, attesa sentenza d’appello. Procura chiede conferma ergastolo

Dopodomani l'udienza in Corte d'appello per l'ex barman di 32 anni, condannato all'ergastolo per aver ucciso a coltellate la compagna Chiara Tramontano, incinta di sette mesi

L'ex barman è stato già condannato in primo grado all'ergastolo con tre mesi di isolamento per omicidio aggravato - Per l'omicidio di Giulia Tramontano oggi, mercoledì 25 giugno, sarà letta la sentenza del processo d'appello nei confronti di Alessandro Impagnatiello. Secondo gazzetta.it

