Femminicidio solo se la donna uccisa ha reagito a un rifiuto l’idea firmata anche da Giulia Bongiorno L’allarme | Così più appigli per evitare condanna

Il dibattito sul femminicidio si infiamma: un nuovo disegno di legge potrebbe limitare questa gravissima forma di violenza ai casi in cui la donna abbia reagito a un rifiuto. Un’idea che ha suscitato forti polemiche, offrendo possibili appigli per evitare condanne e sollevando dubbi sulla reale tutela delle vittime. La questione resta aperta: quale strada intraprendere per garantire giustizia e sicurezza?

Il femminicidio potrebbe diventare un reato conseguente solo al «rifiuto» della vittima. Il disegno di legge proposto dal governo, all’esame in Commissione Giustizia al Senato proprio in questi giorni, potrebbe infatti subire importanti modifiche. Tra tutte, l’emendamento che piĂą fa discutere è quello presentato proprio dalle relatrici del Ddl, la presidente della commissione Giulia Bongiorno, della Lega, e Susanna Campione di Fratelli d’Italia. Nella fattispecie, la modifica che potrebbe ridurre il campo d’azione del reato, che sussisterebbe solo nel caso un cui l’uccisione della donna fosse conseguenza di un rifiuto, come riporta Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Open.online

