Femminicidio Martina Carbonaro in parrocchia ad Afragola assemblea pubblica in suo ricordo

Nel ricordo di Martina Carbonaro, vittima di femminicidio, si terrà venerdì alle 16:30 presso la parrocchia San Giorgio Martire di Afragola un’assemblea pubblica promossa dal Patto Educativo per Napoli e dall’Osservatorio Distrettuale sulla violenza di genere. Un momento di riflessione e impegno collettivo per sensibilizzare e contrastare la violenza contro le donne, affinché il suo ricordo possa diventare un catalizzatore di cambiamento e speranza per un futuro più sicuro e rispettoso per tutti.

Nell'ambito delle iniziative promosse dal Patto Educativo per Napoli e dall'Osservatorio Distrettuale sulla violenza di genere, si terrà venerdì alle 16:30 ad Afragola, alla parrocchia San Giorgio Martire, un'assemblea pubblica in ricordo di Martina Carbonaro. L'incontro vedrà la presenza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: martina - carbonaro - parrocchia - afragola

La madre di Martina Carbonaro e l’hot dog in ricordo della figlia uccisa: «Lei lo prendeva sempre così». Ma sui social scoppia la polemica – Il video - Il video della madre di Martina Carbonaro, che ricorda la figlia con un hot dog, ha acceso una polemica accesa sui social.

#Afragola: sequestrato il Tablet di Martina Carbonaro, analisi cellulari di Tucci e familiari: dal carcere scrive al Papa. Servizio di... Vai su Facebook

Afragola, un’assemblea pubblica dopo il femminicidio di Martina Carbonaro; Femminicidio di Martina Carbonaro, assemblea pubblica ad Afragola; Afragola, Martina Carbonaro: la Presidente della Commissione Femminicidio incontrerà i genitori della vittima.

Femminicidio Martina Carbonaro, in parrocchia ad Afragola assemblea pubblica in suo ricordo - L'incontro è volto, spiegano gli organizzatori, a "unire istituzioni civili, realtà educative, comunità ecclesiali e territorio nella costruzione di una nuova cultura della prevenzione, fondata sul ri ... Lo riporta napolitoday.it

Femminicidio di Martina Carbonaro, assemblea pubblica ad Afragola - Interverranno, inoltre, la sociologa Raffaella Palladino, la direttrice della Caritas di Napoli suor Marisa Pitrella, il coordinatore del Patto Educativo Gennaro Pagano. Riporta internapoli.it