Femminicidio Giulia Tramontano la strategia di Alessandro Impagnatiello per evitare l' ergastolo in appello

Il dramma di Giulia Tramontano scuote ancora l’Italia, mentre il processo d’appello di Alessandro Impagnatiello si infittisce di tensione e strategie legali. Condannato all’ergastolo per aver tolto la vita a Giulia e al loro bambino, il caso mette in luce le complesse dinamiche della giustizia. Ma quali sono le mosse di Impagnatiello per tentare di evitare questa sentenza definitiva? Scopriamolo insieme, analizzando ogni dettaglio di questa vicenda sconvolgente.

