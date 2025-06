Femminicidio Giulia Tramontano ecco la sentenza di secondo grado per Impagnatiello

La tragica vicenda di Giulia Tramontano, giovane incinta uccisa da Alessandro Impagnatiello, ha segnato profondamente l’Italia. La Corte d’Appello ha confermato l’ergastolo in secondo grado per l’autore dell’omicidio, sottolineando la durezza della giustizia di fronte a un delitto così efferato. Questa sentenza rappresenta un nuovo passo nel percorso di verità e giustizia per la vittima e la sua famiglia, riaffermando che nessuna atrocità rimane impunita.

Ergastolo, anche in secondo grado. La corte d’appello conferma la condanna per Alessandro Impagnatiello, autore dell'omicidio di Giulia Tramontano, la fidanzata al settimo mese di gravidanza uccisa il 27 maggio di due anni fa, nella loro abitazione a Senago nel Milanese. Lo ha deciso la Corte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Giulia Tramontano, la sorella Chiara rivela: “Non ci parlavamo da un mese” - In un commovente tributo, Chiara Tramontano, sorella di Giulia, racconta la loro storia segnate da incomprensioni e dolore.

La sostituta procuratrice generale di Milano Maria Pia Gualtieri ha chiesto di confermare in appello la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello, accusato di aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano incinta al settimo mese.

Tramontano, confermato l'ergastolo per Impagnatiello: esclusa l'aggravante della premeditazione

Alessandro Impagnatiello è stato condannato all'ergastolo anche in appello per il femminicidio di Giulia Tramontano - La Corte d'assise d'Appello di Milano ha condannato in secondo grado all'ergastolo Alessandro Impagnatiello per il femminicidio di Giulia Tramontano, avvenuto il 27 maggio del 2023.

Premeditazione, che cos'è l'aggravante esclusa per Impagnatiello nell'omicidio di Giulia Tramontano? Quando viene riconosciuta e come funziona - Questa la decisione della Corte di Assise d'appello di Milano presieduta dalla giudice Ivana Caputo, che oggi ha confermato in secondo grado le aggravanti