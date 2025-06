Femminicidio Giulia Tramontano al via processo d’appello per Impagnatiello

Oggi si apre un nuovo capitolo nel doloroso caso di Giulia Tramontano, con l’avvio del processo d’appello ad Alessandro Impagnatiello. Condannato all’ergastolo in primo grado, l’attenzione si concentra ora sulla richiesta di giustizia e verità per la tragica perdita di una giovane donna e del suo bambino. La vicenda scuote ancora il Paese, sollevando domande sulla tutela delle vittime e sulla lotta contro la violenza di genere.

Prende il via oggi il processo d’appello ad Alessandro Impagnatiello, condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio della compagna Giulia Tramontano e del bimbo che portava in grembo. L’omicidio di Giulia Tramontano. Impagnatiello il 27 maggio 2023 tra le 19.05 e le 19.30 a Senago, nella casa di via Novella, colpì la fidanzata incinta al settimo mese del piccolo Thiago con 37 coltellate, ne incendiò il cadavere con alcol e benzina e per 96 ore lo spostò tra il box, la cantina e l’auto prima di abbandonarlo in un’intercapedine nel piccolo comune del milanese. La giovane aveva appena scoperto della sua storia parallela con una collega di lavoro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Femminicidio Giulia Tramontano, al via processo d’appello per Impagnatiello

In questa notizia si parla di: giulia - tramontano - impagnatiello - processo

“Impagnatiello voleva provocare l’aborto, non uccidere Giulia Tramontano”: la difesa in vista del processo d’Appello - Alla vigilia dell’udienza di appello, la difesa di Alessandro Impagnatiello mette in discussione le accuse, sostenendo che il suo intento non fosse uccidere Giulia Tramontano, ma provocare un aborto.

Translate postDomani al via il Processo d’Appello per Alessandro Impagnatiello, condannato in primo grado all’ergastolo per la morte di Giulia Tramontano e il piccolo Thiago. La sua difesa chiede di rivedere le aggravanti di premeditazione e crudeltà. Il com Vai su X

Omicidio Giulia Tramontano, la difesa di Alessandro Impagnatiello alla vigilia dell’appello contesta le aggravanti: "Non fu crudeltà, voleva solo colpire il feto". Nel ricorso depositato in vista del processo d’appello, l’avvocata Giulia Geradini sostiene che Impa Vai su Facebook

Giulia Tramontano? Impagnatiello voleva solo causare l'aborto/ Difesa verso appello:; La foto di una donna con il suo assassino è violenza: il post di Chiara Tramontano prima del processo a Impagnatiello; Impagnatiello e l'omicidio di Giulia Tramontano, il processo di Appello: «Nessuna premetidazione e crudeltà»..

Impagnatiello, a Milano inizia il processo d'appello per il femminicidio Tramontano - Leggi su Sky TG24 l'articolo Impagnatiello, a Milano inizia il processo d'appello per il femminicidio Tramontano ... Lo riporta tg24.sky.it

Omicidio Tramontano, inizia processo d'appello. Padre di Giulia: "Vivrai in eterno" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Tramontano, inizia processo d'appello. Da tg24.sky.it