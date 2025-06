Femminicidio di Giulia Tramontano ergastolo confermato per Impagnatiello | riconosciuta l’aggravante della crudeltà

Il dramma di Giulia Tramontano, uccisa dal suo ex compagno Alessandro Impagnatiello, torna tristemente al centro dell’attenzione con la conferma dell’ergastolo da parte della Corte d’Assise d’Appello di Milano. L’atroce crimine, aggravato dalla crudeltà e dal rapporto di convivenza, ha sconvolto il Paese, ricordandoci l’importanza di lottare contro ogni forma di violenza. La giustizia si è pronunciata, ma la ferita rimane aperta.

I magistrati della Corte d’Assise d’appello di Milano hanno confermato l a sentenza di ergastolo per Alessandro Impagnatiello. L ‘uomo è stato condannato con l’accusa di aver ucciso l’ex compagna Giulia Tramontano, che all’epoca dei fatti era incinta di sette mesi del figlio Thiago. Vivrà in isolamento diurno per tre mesi. Inoltre, i giudici h anno riconosciuto l’aggravante della crudeltà e del rapporto di convivenz a, ma non la premeditazione. Il verdetto finale è stato letto davanti alle telecamere, che durante il processo non sono state ammesse in aula. Impagnatiello è rimasto immobile quando la giudice Ivana Caputo ha letto la sentenza, arrivata dopo poco più di due ore di camera di consiglio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Femminicidio di Giulia Tramontano, ergastolo confermato per Impagnatiello: riconosciuta l’aggravante della crudeltà

