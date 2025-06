Femminicidio di Giulia Tramontano confermato in appello l’ergastolo per Impagnatiello

La tragica vicenda di Giulia Tramontano si è conclusa con la conferma dell’ergastolo per Alessandro Impagnatiello in appello, un verdetto che chiude un dolore indelebile. Dopo un procedimento rapido e deciso, la giustizia ha riconosciuto la crudeltà e la gravità del delitto, lasciando un segno profondo nella memoria collettiva. La sentenza rappresenta un passo fondamentale verso il risarcimento della perdita di una giovane vita spezzata troppo presto.

È stato condannato all’ergastolo anche in appello Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, uccisa con 37 coltellate il 27 maggio 2023 nell’appartamento che la coppia condivideva a Senago (Milano). La sentenza è arrivata dopo due ore di camera di consiglio e al termine di un processo di secondo grado durato appena mezza giornata. Riconosciute le aggravanti della crudeltà e del rapporto di convivenza. La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha dunque confermato la precedente sentenza in primo grado, emessa il 25 novembre 2024. Riconosciute le aggravanti della crudeltà e del rapporto di convivenza, ma non quella della premeditazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Femminicidio di Giulia Tramontano, confermato in appello l’ergastolo per Impagnatiello

