Femminicidi ancora polemica per il Bosco rosso | I soggetti coinvolti non hanno esperienza in materia

Il progetto "Bosco Rosso" della Regione Lazio continua a suscitare polemiche, poiché i soggetti coinvolti non hanno esperienza nel contrasto alla violenza di genere. Questa iniziativa, pensata per creare spazi protetti in aree verdi abbandonate, solleva dubbi sulla sua efficacia e sensibilità. È fondamentale, infatti, che le misure di tutela siano affidate a realtà specializzate, per garantire davvero sicurezza e supporto alle donne vittime di femminicidio e violenza.

Nel progetto del “bosco rosso” non sarebbero state coinvolte realtà con esperienza nel contrasto alle violenze di genere. Ancora polemiche sul progetto lanciato dalla Regione Lazio di ricavare, da aree verdi abbandonate, spazi protetti e dotati di videosorveglianza dedicati a quelle donne che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: bosco - rosso - esperienza - femminicidi

Lo spettacolo 'Cappuccetto rosso nel bosco' in scena a Bari - Lo spettacolo "Cappuccetto Rosso nel bosco" prende vita tra la magia del teatro e la natura, portando questa fiaba classica a Bari.

Il femminicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dal proprio fidanzato ad Afragola (Napoli), ha sconvolto tutte e tutti. Ma ha anche sollevato, tra le tante, reazioni che hanno colpevolizzato il comportamento della vittima e dei suoi genitori. Com Vai su Facebook

Femminicidi, a Roma e nel Lazio parchi protetti per gli ultimi incontri: il progetto Bosco rosso; Ambiente: al via progetto “Bosco rosso”. In Italia le prime aree verdi dedicate a prevenire violenza sulle donne.

Spazi verdi contro i femminicidi: al via “Bosco Rosso”, il progetto di riqualificazione urbana per aiutare le donne vittime di violenza - È possibile contribuire alla lotta ai femminicidi e prevenire atti di violenza contro le donne (anche) con la forza rigenerante del verde? Scrive greenme.it

Nel Lazio arriva 'Bosco rosso', parchi per lotta ai femminicidi - Parte nel Lazio il progetto 'Bosco rosso', la realizzazione di parchi rifugio e antiviolenza per fornire un ambiente protetto per la sicurezza delle donne. Segnala ansa.it