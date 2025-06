Federico Poggio a cuore aperto | Nel 2024 la testa non mi ha sorretto Mi sento smarrito spero di uscirne

Federico Poggio si apre con sincerità e coraggio in questa intervista. Dopo le sfide e le difficoltà degli ultimi anni, il nuotatore ci mostra il lato più autentico della sua crescita: tra successi e momenti di smarrimento. Con la sua determinazione, Poggio spera di trovare forza e chiarezza per affrontare il futuro. Scopriamo insieme come sta riscrivendo il suo percorso, perché ogni atleta ha bisogno di credere sempre in un domani migliore.

Nuovo appuntamento con OA Focus, la rubrica di OA Sport dedicata agli atleti olimpici. Questa volta protagonista è un nuotatore: si tratta di Federico Poggio, semifinalista alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 rana e argento europeo nel 2022. Le sue parole parlando dell’esperienza a Cinque Cerchi: “La qualificazione è arrivata in un momento in cui ho avuto diversi infortuni limitanti. All’epoca ero molto giovane e riuscivo a rimanere comunque spensierato. Non ero più di tanto sorpreso perché me lo sentivo, è arrivata al Settecolli di Roma. È stata proprio al centesimo. E lo stesso tempo l’ho nuotato alle Olimpiadi, quello che dovevo fare l’ho fatto”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Federico Poggio a cuore aperto: “Nel 2024 la testa non mi ha sorretto. Mi sento smarrito, spero di uscirne”

