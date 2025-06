Federalberghi Bergamo in prima linea nell’azione legale contro Booking | si lotta per il risarcimento danni

Federalberghi Bergamo si distingue come protagonista nell’azione legale contro Booking, portando avanti una battaglia decisa per ottenere giustizia e risarcimenti adeguati. In questa fase cruciale, i giudici devono determinare l’importo del risarcimento per gli alberghi colpiti. Alessandro Capozzi, presidente di Federalberghi Bergamo, sottolinea l’importanza di questa iniziativa, frutto di un impegno collettivo a tutela delle imprese italiane e europee danneggiate.

Bergamo. “Questa è la fase finale dell’azione legale, in cui i giudici devono stabilire quale sarà il risarcimento nei confronti degli alberghi”. Così Alessandro Capozzi, presidente di Federalberghi Bergamo spiega l’azione legale collettiva sostenuta da Federalberghi con Hotrec (associazione europea dell’ospitalità) e a diverse associazioni nazionali degli albergatori di 25 Paesi europei, al fine di ottenere un risarcimento per i danni causati da Booking.com, azienda olandese di e-commerce attiva nel settore dei viaggi, mediante le clausole di parity rate. Per quale motivo? A causa delle pratiche commerciali svolte da Booking che hanno obbligato per tantissimi anni gli albergatori italiani e europei a uscire con gli stessi prezzi sul proprio sito internet, su Booking e di conseguenza su tutti gli altri siti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Federalberghi Bergamo in prima linea nell’azione legale contro Booking: si lotta per il risarcimento danni

In questa notizia si parla di: federalberghi - bergamo - azione - legale

Federalberghi: Hotret, azione legale paneuropea contro Booking.com - Federalberghi, Hotrec e le associazioni di albergatori di 25 Paesi europei uniscono le forze in un’azione legale storica contro Booking.

Partecipa all’incontro del 24 giugno alle 15.30 presso Confcommercio Bergamo (Via Borgo Palazzo 137) o seguilo ONLINE Scopri come aderire all’azione legale collettiva contro Booking.com, dopo la sentenza UE: potresti ottenere un risarcimento per le Vai su Facebook

Federalberghi Bergamo in prima linea nell’azione legale contro Booking: si lotta per il risarcimento danni; Federalberghi promuove una class action europea contro Booking.com per clausole anticoncorrenziali; Federalberghi: Hotret, azione legale paneuropea contro Booking.com.

Federalberghi Bergamo si unisce alla class action contro Booking.com - L’associazione locale si unisce a quella nazionale e altre europee per chiedere un risarcimento a Booking che applica le «clausole di parità». ecodibergamo.it scrive

Federalberghi: Hotret, azione legale paneuropea contro Booking.com - L’iniziativa sarà approfondita nell'incontro organizzato da Federalberghi presso Confcommercio Bergamo, martedì 24 giugno alle ore 15. Scrive bergamonews.it