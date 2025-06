fedeli e sindaco di castellammare di stabia dal papa

Un momento di grande emozione e devozione ha coinvolto i fedeli di Castellammare di Stabia, che hanno assistito all’udienza generale di Papa Leone XIV a Roma. Con il cuore colmo di fede, hanno ricevuto la benedizione del prezioso quadro restaurato della “Madonna delle Grazie di Pozzano”, compendio spirituale e storico della loro città, custodito nella Basilica dedicata alla Madonna in località Pozzano. La visita si conclude con un gesto di speranza e unità per tutta la comunità.

Un folto gruppo di fedeli della Diocesi di Castellammare di Stabia ha partecipato all' udienza generale di Papa Leone XIV in piazza San Pietro, a Roma, per ricevere dal Pontefice la benedizione del quadro, appena restaurato, della "Madonna delle Grazie di Pozzano", compatrona della città insieme a San Catello. Il dipinto è custodito nella Basilica dedicata alla Madonna, in località Pozzano. Si tratta di un quadro in stile bizantino-costantinopolitano, datato tra i secoli XIII-XIV, probabilmente rimasto nascosto nel periodo dell'iconoclastia e poi ritrovato in un pozzo dai pescatori del borgo stabiese di Pozzano.