fed powell tiene il punto sui tassi ma trump divide il fomc

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, mantiene il punto sull'orientamento a non ridurre, per il momento, i tassi di interesse. Una decisione che non è stata scalfita dalle continue pressioni da parte della Casa Bianca. La linea è quella di attendere per valutare l'impatto dei dazi sull'economia, prima di prendere in considerazione qualsiasi aggiustamento. La strategia di Powell. Una linea, quella di Powell, ribadita durante la prima giornata dell'audizione semestrale al Congresso Usa. Per il presidente della Federal Reserve è necessario attendere per vedere cosa accadrà nel corso dell'estate quando si materializzeranno gli effetti dei dazi commerciali sull'inflazione.